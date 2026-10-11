Рижский вокзал остался в семье. Российское зерно прорастёт в Китае. Уголь на Балтике покрылся золотом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была несостоявшаяся продажа Рижского вокзала, переговоры России и Армении о судьбе ЮКЖД и поиски новых экспортных маршрутов для российского зерна.
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