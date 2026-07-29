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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канаков об Аймурзине: «Мы предложили ему контракт, который у него будет в СКА. «Северсталь» – клуб-трамплин, развиваем игроков. Мы не разошлись с врагами, можем спокойно встретиться»

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об обмене нападающего Данила Аймурзина в СКА. – Тяжело ли было прощаться с Аймурзиным? Были еще слухи про то, что он уедет в Америку.

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