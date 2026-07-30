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Юрист Матюшенков: в России вероятность подмены праха при кремации минимальна

Юрист Матюшенков: в России вероятность подмены праха при кремации минимальна

Резонансный случай в Великобритании, где владелец похоронного бюро выдавал останки животных за прах младенцев, всколыхнул общественность: его клиенты годами хранили урны, не зная, что в них находится на самом деле.

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