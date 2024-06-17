В Кемеровской области полицейские и общественники напомнили правила безопасности школьникам, отдыхающим в детском лагере

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе МВД России по Крапивинскому муниципальному округу Анна Тарасова посетили ребят, отдыхающих в детских лагерях дневного пребывания «Зеленый дом» и «Большая перемена».