В Кемеровской области полицейские и общественники напомнили правила безопасности школьникам, отдыхающим в детском лагере

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе МВД России по Крапивинскому муниципальному округу Анна Тарасова посетили ребят, отдыхающих в детских лагерях дневного пребывания «Зеленый дом» и «Большая перемена».
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