Лучшие анекдоты про богатство

Если богачи вам кажутся смешными — вы всё поняли в этой жизни. — Семен Маркович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его потратили?— А почему тратить? Почему сразу тратить?! Заходит Илон Маск в бар — и в среднем в нем все стали миллиардерами.