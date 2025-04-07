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Лучшие анекдоты про богатство

Лучшие анекдоты про богатство

Если богачи вам кажутся смешными — вы всё поняли в этой жизни. — Семен Маркович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его потратили?— А почему тратить? Почему сразу тратить?! Заходит Илон Маск в бар — и в среднем в нем все стали миллиардерами.

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