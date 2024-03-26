Врач объяснила, почему женщинам не стоит дарить цветы

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Врач общей практики Мария Беляева отмечает, что традиция дарить букеты женщинам является небезопасной, поскольку некоторые цветы могут вызвать сильную аллергическую реакцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии