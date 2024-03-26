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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Врач объяснила, почему женщинам не стоит дарить цветы

Врач объяснила, почему женщинам не стоит дарить цветы

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Врач общей практики Мария Беляева отмечает, что традиция дарить букеты женщинам является небезопасной, поскольку некоторые цветы могут вызвать сильную аллергическую реакцию.

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