Гагарина рассказала, кому посвятила песню "Колыбельная"

Знаменитая российская исполнительница Полина Гагарина раскрыла, что дебютная композиция "Колыбельная", с которой началась ее профессиональная карьера, была навеяна первыми сильными чувствами к возлюбленному.
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