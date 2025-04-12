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Закон, порядок, государство

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Правительство утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025–2027 годах

Постановление от 9 апреля 2025 года №473.

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