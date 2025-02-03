В Галушкинской школе выпускники встретились за чашкой чая Несмотря на занятость, домашние дела выпускники пришли, приехали на встречу.
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В Галушкинской школе выпускники встретились за чашкой чая Несмотря на занятость, домашние дела выпускники пришли, приехали на встречу.