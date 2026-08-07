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FiNE NEWS

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МВД Германии опровергло сообщения об оружии на украинском Ан-124 в Лейпциге

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщения о том, что украинский грузовой самолёт Ан-124, на котором 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле был замечен беспилотник с взрывным устройством, перевозил вооружение.

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