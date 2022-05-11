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Минобороны заявило о провокации ВСУ в Харьковской области: на дороге расстреляны шесть гражданских автомашин

Минобороны заявило о провокации ВСУ в Харьковской области: на дороге расстреляны шесть гражданских автомашин

Украинcкие военные устроили новую провокацию, расстреляв в Харьковской области на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов Посёлок Волчанского района шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами.

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