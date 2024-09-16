Цветные снимки Первой мировой войны, которые сделаны как будто вчера

Уже более ста лет прошло после окончания Первой мировой войны. С тех пор сменилось много поколений. Когда всматриваешься в лица бойцов той войны, невольно думаешь, как бы сложилась их судьба при других обстоятельствах и как бы они вписались в современный мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии