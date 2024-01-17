Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий «МЭШ»

«Моделирование роботов» в МЭШ в этом учебном году использовали уже 65,2 тысяч раз Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня напомнил горожанам о существовании в распоряжении преподавателей и учеников виртуальных лабораторий «Московской электронной школы».
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