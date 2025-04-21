Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском»

«В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском»

«Вагнер» вернулся и продолжит давить французов «В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском» Михаил Зубов На фотографии, предоставленной французскими военными, показаны российские наемные военнослужащие, садящиеся в вертолет на севере Мали, Африка.

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