"Пульс Планеты"Политика"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября Провокации 11 сентября, призванной изменить ход мировой истории в интересах США, исполнилось 20 лет.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovОбычное ежедневное количество людей в этих зданиях - это примерно 50 000. (Источник - "Википедия"). Погибло около трёх тысяч, непредупрежденных и находившихся в ненужном месте в ненужное время. Что насчёт предварительно вывезенных банковских активов, в том числе драгоценных металлов? Где список пассажиров, и где списки террористов? Что насчёт того, что первая передача вышла в эфир за 5 минут до воздушной атаки? Как реагируется на то, что законы физики нарушены, что подтверждено группой учёных?Комментировать
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