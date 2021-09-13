"Пульс Планеты"

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"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября

"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября

Провокации 11 сентября, призванной изменить ход мировой истории в интересах США, исполнилось 20 лет.

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Rustam Kuchkarov
Обычное ежедневное количество людей в этих зданиях - это примерно 50 000. (Источник - "Википедия"). Погибло около трёх тысяч, непредупрежденных и находившихся в ненужном месте в ненужное время. Что насчёт предварительно вывезенных банковских активов, в том числе драгоценных металлов? Где список пассажиров, и где списки террористов? Что насчёт того, что первая передача вышла в эфир за 5 минут до воздушной атаки? Как реагируется на то, что законы физики нарушены, что подтверждено группой учёных?

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