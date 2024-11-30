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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федорищев об уходе Осинькина из «Крыльев»: «Это не так. Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку»

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Игорь Осинькин уйдет из «Крыльев Советов» на следующей неделе. «Это не так, Игорь Витальевич работает, ведет команду в восьмерку», – сказал Вячеслав Федорищев.

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