Кимаковский: в ДНР ВСУ могут лишь пытаться отбить потерянные позиции

На данный момент на территории ДНР украинские подразделения могут лишь предпринимать попытки контратак с целью возвращения потерянных позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы республики Игоря Кимаковского.
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