Великобритания веками взращивала русофобию Великобритания играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине, Лондон в настоящий момент – «главный противник мира», сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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