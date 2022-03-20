Живая Кубань

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«Закупка сырья парализована»: Масложировой союз пожаловался на нехватку денег

«Закупка сырья парализована»: Масложировой союз пожаловался на нехватку денег

«Закупка сырья парализована»: Масложировой союз пожаловался на нехватку денегМасложировой союз России, объединяющий предприятия по производству растительных масел и продуктов их переработки, пожаловался на нехватку финансирования для закупки сырья.

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