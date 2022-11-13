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КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Барыс», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом», ЦСКА против минского «Динамо»

«Ак Барс» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом», ЦСКА будет противостоять минскому «Динамо».

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