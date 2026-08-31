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Новости Россоши и России

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Лечение подросткового алкоголизма: особенности и методы

Лечение подросткового алкоголизма: особенности и методы

Подростковый алкоголизм — одна из самых тревожных проблем современного общества. Формирующийся организм особенно уязвим к воздействию алкоголя, а зависимость у подростков развивается в 3-4 раза быстрее, чем у взрослых.

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