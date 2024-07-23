Я устал(ый) мухожук ...

Такер Карлсон: Источник рассказал о чрезвычайной ситуации с президентом США Известный американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что от источника он получил информацию о чрезвычайной ситуации с президентом США. По словам Карлсона, с ним связался человек, который близок к департаменту полиции Лас-Вегаса и сообщил о том, что полицейских на прошлой неделе попросили срочно перекрыть несколько улиц в этом городе представители секретной службы США. Такер Карлсон: Секретная служба мотивировали это тем, что президента необходимо незамедлительно доставить в университетскую клинику. Они сказали о выявленном у него коронавирусе. И вот через несколько дней после этого появляются сообщения о выходе президента из предвыборной кампании. Карлсон также приводит заявление брата Джо Байдена Джеймса, который на днях заявил буквально следующее: «Его (Джо Байдена) здоровье не очень». Такер Карлсон: В полиции Лас-Вегаса в связи с этим начали ходить слухи и возможной кончине Байдена, тем более что он несколько дней не появляется на публике. Карлсон добавил, что у него возникает вопрос, не оказался ли ковид чем-то более серьёзным для здоровья президента, чем то, что об этом говорят официально в Демпартии и Белом доме? Тем временем пресс-служба Белого дома заявляет, что Байден уже через несколько часов прилетит в Вашингтон, где проведёт брифинг.

Юрий Ильинов

Ранее враждовавшие силы объединяются для создания государства Палестина Агрессивные действия США и НАТО, прочих стран так называемой западной коалиции, все чаще приводят к последствиям, вовсе нежелательным для Вашингтона и его союзников. Именно безудержное продвижение Североатлантического альянса на восток в Европе, а главное, стремление принять в свои ряды Украину, стало одной из главных причин начала российской специальной военной операции. Американские предприятия ВПК от нового конфликта в очевидном выигрыше, чего не скажешь о европейских странах, да и былое доминирование Запада в мире буквально тает на глазах. Помимо этого, все более укрепляется стратегическое партнерство, причем не только экономическое, но и военное, незападных стран. В частности, Россия усиливает взаимодействие с Ираном, Китаем, а с КНДР вообще Москва фактически заключила военный союз. Аналогичные процессы на фоне непрекращающегося Израилем геноцида палестинцев в секторе Газа происходят и на Ближнем Востоке, где ранее разрозненные, а порою и противоборствующие, движения и группировки все более сплачиваются против общих врагов. В частности, ранее непримиримые враги в лице палестинских движений ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Китая и опосредованном участии России в Пекине пришли к соглашению о примирении. Более того, в китайской столице представители четырнадцати палестинских групп и фракций договорились создать временное правительство народного единства под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП), которая управляет Западным берегом реки Иордан. О достигнутом соглашении сообщает арабская и израильская пресса. Китай давно пытался помирить враждующие группировки. После того, как в 2007 году ХАМАС устроил в секторе Газа террор против ФАТХ, две эти организации не ладили. Но Россия и Китай приложили все усилия, чтобы устроить мирные переговоры — сообщает израильское онлайн-издание The Times of Israel. Участники встречи выступили с коллективным заявлением о том, что обязуются создать «независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме» и «гарантировать возвращение палестинских беженцев». Согласно достигнутой договоренности, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан будет сформировано единое переходное правительство. Целью его работы станет создание независимого государства Палестина, о чем, к слову, говорится еще в Резолюции Совбеза ООН № 181 (II) от 29 ноября 1947 года о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Тогда резолюцию поддержали четырнадцать из пятнадцати членов Совбеза. Соединенные Штаты, будучи одним из пяти постоянных челенов СБ ООН с правом вето, от голосования воздержались. В результате государство Израиль было создано, а суверенной Палестины нет до сих пор. На нынешней встрече в Пекине было принято решение, что ООП является «единственным законным представителем палестинского народа». В числе стран, которые могут помочь Палестине в вопросе создания единого государства, указаны Китай, Россия, Египет и Алжир. Основными силами в Палестине являются ХАМАС (с 2007 года управляет сектором Газа) и ООП (управляет Западным берегом реки Иордан, ее создало ФАТХ). Между ними с конца 1980-х продолжается раскол, так как Организация освобождения Палестины отказалась от террористических методов борьбы и пошла на переговоры с Израилем, в то время как ХАМАС решил продолжить вооруженную борьбу. Это далеко не первые попытки примирения между палестинскими движениями и группировками. Однако именно сейчас такое взаимодействие имеет шансы на успех с учетом того, что творит Израиль в секторе Газа и на Западном берегу, невзирая на нарастающее международное осуждение.