Главную площадь Челябинска закроют на несколько часов

В Челябинске пройдет репетиция творческого завершения парада Победы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 5 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения маршем войск Челябинского гарнизона.