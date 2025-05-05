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РИА Новый день

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Главную площадь Челябинска закроют на несколько часов

Главную площадь Челябинска закроют на несколько часов

В Челябинске пройдет репетиция творческого завершения парада Победы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 5 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения маршем войск Челябинского гарнизона.

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