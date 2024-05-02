Красим яйца и готовим праздничные блюда к Пасхе, обновляем гардероб на Ивана Ветхопещерника. Чистый, или Великий четверг, — народно-христианский праздник.
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Красим яйца и готовим праздничные блюда к Пасхе, обновляем гардероб на Ивана Ветхопещерника. Чистый, или Великий четверг, — народно-христианский праздник.