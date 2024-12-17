Косметолог Татьяна Павлова не подтвердила моду на шрамы у нижегородцев

Врач-дерматолог, косметолог и руководитель Нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России Татьяна Павлова прокомментировала моду на искусственные шрамы, сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в соцсетях.
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