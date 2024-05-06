Стало известно о крупных колл-центрах для вербовки на Украине

Полковник ДНР Пинчук: на Украине расположены 8 крупных колл-центров для вербовки На Украине расположены восемь крупных колл-центров, с помощью которых ведется вербовка людей и готовятся диверсионные атаки на территории России.
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