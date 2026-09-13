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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафиков о буллитах до матча: «Это бессмысленно, зачем менять то, что работает всю жизнь? Допустим, ты выиграл серию. Если дело идет к овертайму, будешь от обороны играть»

Защитник «Локомотива»  Рушан Рафиков  после игры с ЦСКА (3:2) высказался об идее проводить серию буллитов до начала матчей в Фонбет Чемпионата КХЛ.

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