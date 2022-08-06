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НОАК совершила почти 70 боевых вылетов в зоне вокруг Тайваня

НОАК совершила почти 70 боевых вылетов в зоне вокруг Тайваня

Вооруженные силы Народно-освободительной армии Китая за 5 августа совершили 68 боевых вылетов в районе Тайваня, а зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС Китая, пишут китайские СМИ 6 августа со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

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