НОАК совершила почти 70 боевых вылетов в зоне вокруг Тайваня

Вооруженные силы Народно-освободительной армии Китая за 5 августа совершили 68 боевых вылетов в районе Тайваня, а зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС Китая, пишут китайские СМИ 6 августа со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.