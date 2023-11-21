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Чет Холмгрен, Джеймс Харден и Коби Уайт – в подборке лучших моментов 4-й недели сезона НБА

Чет Холмгрен, Джеймс Харден и Коби Уайт – в подборке лучших моментов 4-й недели сезона НБА

НБА представила подборку лучших моментов четвертой недели регулярного чемпионата. В видео вошли эпизоды с участием Чета Холмгрена («Оклахома»), Джеймса Хардена («Клипперс») и Коби Уайта («Чикаго»).

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