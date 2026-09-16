Захарова дала совет Японии, желающей возобновить посещение могил на Курилах

Мария Захарова призвала Токио помнить о дипломатии и прекратить создавать проблемы в отношениях с Москвой.
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