В Москве представили учебник «Цифровое право» для студентов

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Авторы полагают, что учебник поможет окончательно сформировать учебную дисциплину «Цифровое право» и даст будущим специалистам основу для понимания современной юриспруденции с IT-составляющей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии