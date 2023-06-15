Metro собрало пять фактов о ПМЭФ-2023

Гостей встретят бегонии Более 300 тыс. цветов высадили городские садовники к форуму. Озеленение территорий прошло как на площадках ПМЭФ-2023, так и на путях прибытия и передвижения участников: это Московский, Петродворцовый и Пушкинский районы.