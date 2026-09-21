Российская академия наук объяснила паузу в отправке аппаратов на Марс

Русские ученые продолжают участвовать в международных исследованиях Марса, ожидая подходящего времени для запусков своих аппаратов.
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