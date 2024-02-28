Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Штрафы для себя любимых.Госдума решила уж...
  • Игорь Петров
    Харя не треснет от наших денег?«Вкус российских ...
  • Vitaly Arkhipov
    А может перестали жаловаться потому что нет толку ?На что жалуетесь?...

Россияне потратили на жилье 11% ВВП

В 2023 году россияне потратили на покупку и строительство жилья рекордные 18 трлн рублей – 11% ВВП и 7% от кадастровой стоимости всего жилищного фонда страны, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра «Дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх