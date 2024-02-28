Россияне потратили на жилье 11% ВВП

В 2023 году россияне потратили на покупку и строительство жилья рекордные 18 трлн рублей – 11% ВВП и 7% от кадастровой стоимости всего жилищного фонда страны, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра «Дом.
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