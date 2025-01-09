«Разящий меч» персидского шаха перепугал Банковую и Капитолий сильнее, чем спецназ Северной Кореи Константин Ольшанский Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Западные «ястребы» быстро подхватили фейк, вброшенный украинской госпропагандой.
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