«Мы чувствуем, как важны для нас традиции»: Путин встретил Рождество в обществе бойцов СВО и волонтёров

Владимир Путин встретил Рождество в обществе бойцов СВО и волонтёров. Сначала глава государства присутствовал на службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, после чего направился в храм Христа Спасителя, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.