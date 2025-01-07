«Мы чувствуем, как важны для нас традиции»: Путин встретил Рождество в обществе бойцов СВО и волонтёров

Владимир Путин встретил Рождество в обществе бойцов СВО и волонтёров. Сначала глава государства присутствовал на службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, после чего направился в храм Христа Спасителя, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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