Посол Молдовы вызван в МИД РФ из-за двух инцидентов

Посол Молдовы в Российской Федерации Лилиан Дарий был вызван во вторник в Министерство иностранных дел России, где ему был заявлен решительный протест в связи с инцидентами, произошедшими с сотрудниками и автотранспортом российского посольства в республике.
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