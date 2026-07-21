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Царьград

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Посол Молдовы вызван в МИД РФ из-за двух инцидентов

Посол Молдовы вызван в МИД РФ из-за двух инцидентов

Посол Молдовы в Российской Федерации Лилиан Дарий был вызван во вторник в Министерство иностранных дел России, где ему был заявлен решительный протест в связи с инцидентами, произошедшими с сотрудниками и автотранспортом российского посольства в республике.

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