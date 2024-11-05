Украинская армия за сутки 16 раз обстреляла территорию ДНР

Было выпущено 52 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.