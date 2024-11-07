Андрей Воробьев: российская реформа МСУ включит опыт Московской области

На заседании с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова обсудили поправки к законопроекту о местном самоуправлении, которые учитывают опыт Московской области.
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