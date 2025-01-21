Огненный вихрь взрывов выжигает скопления наемников и элиты ВСУ в Сумской и Харьковской областей, “Герани” атакуют объекты врага от Киева до Запорожья, удары по Украине на сегодня, 21 января Юлия СоколоваМассированная атака наших ударных беспилотников на объекты врага, сегодня 21 января.