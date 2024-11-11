Ученые ВолгГТУ создали метод контроля загрязнений воды в реальном времени

Метод контроля загрязнений воды, позволяющий выявлять вредные вещества в режиме реального времени без взятия дополнительных проб, разработали ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии