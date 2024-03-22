МИД Японии решил не поздравлять Путина с законной победой на выборах

Правительство Японии не решилось поздравить Владимира Путина с переизбранием президентом России.РИА Новости со ссылкой на МИД Японии сообщает, что по неизвестной причине страна восходящего солнца не стала реагировать на столь важное мировое событие.
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