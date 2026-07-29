Сила приливов вместо топлива: американская компания запустила испытания компактной морской турбины

Приливы предсказуемы, как расписание поездов. Ветреная погода или облачность — лотерея. Американский стартап делает ставку на эту разницу, отправляя модульную приливную турбину на испытания у побережья Массачусетса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии