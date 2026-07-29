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Мировое обозрение

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Сила приливов вместо топлива: американская компания запустила испытания компактной морской турбины

Сила приливов вместо топлива: американская компания запустила испытания компактной морской турбины

Приливы предсказуемы, как расписание поездов. Ветреная погода или облачность — лотерея. Американский стартап делает ставку на эту разницу, отправляя модульную приливную турбину на испытания у побережья Массачусетса.

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