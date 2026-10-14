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Пронедра

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Сравнили цены на еду в России и Европе. Сначала удивились, потом поняли

Сравнили цены на еду в России и Европе. Сначала удивились, потом поняли

Сравнение стоимости жизни в России и Европе почти всегда вызывает жаркие споры. Одни смотрят на ценники в супермаркетах и делают выводы о том, где жить выгоднее.

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