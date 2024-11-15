Президент Абхазии покинул столицу

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Это подтвердили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС После того, как ему был предъявлен ультиматум со стороны оппозиции, политик перебрался в свое родное село Тамыш.
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