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592 автомобиля находятся в очередях на подъездах к Крымскому мосту

592 автомобиля находятся в очередях на подъездах к Крымскому мосту

592 автомобиля скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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