Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Бродовщук
    Патриотический дух в России  формируется с рождения, а не от принятия закона о гражданстве. Тем более у мигрантов два...Гражданство Росси...
  • В Е
    Зависит. Государство в лице ГосДумы принимает решения о размере "Минимального размера оплаты труда" (МРОТ), и в лице ...Женщины бьют трев...
  • В Е
    Если "выслать всех мигрантов" - то будет сложнее исполнить Ваше "строить предприятия, спортивные объекты". Так как ми...Женщины бьют трев...

Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

KP.RU:Комсомольская правда После слов «сейчас вышлю вам код» всё становится ясным - звонит мошенник Shutterstock «Спасибо огромное всем кто нас информирует о мошенниках!» - пишет москвичка Светлана Вячеславовна и далее сообщает, что благодаря такой информации, она научилась сходу распознавать телефонных жуликов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Неизвестно Неизвестно
Незнакомым номерам не отвечаю, тк пенсионерка.
Ответить
5 час.
Добрый Кот
Отвечая на звонок, никогда не говорите:Да! Говорите, алло, слушаю, директор морга на связи .В процессе разговора не соглашайтесь словом ДА! Например:Они спрашивают: вы нас слышите? Слышу. Вы Сергей Петрович? Я Сергей Петрович Не надо говорить: Да я вас слышу, да я Сергей Петрович, да могу.Они записывают разговор. И все ваши ДА могут использовать.
Ответить
4 час.
ВЛ
Валентина Ларькина
У меня дочь говорит: &quot; Киев наш!&quot; После чего ржёт в ответ на матюки и др.реплики с украинским акцентом.
Ответить
3 час.
наверх