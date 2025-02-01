Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

Добрый Кот

Отвечая на звонок, никогда не говорите:Да! Говорите, алло, слушаю, директор морга на связи .В процессе разговора не соглашайтесь словом ДА! Например:Они спрашивают: вы нас слышите? Слышу. Вы Сергей Петрович? Я Сергей Петрович Не надо говорить: Да я вас слышу, да я Сергей Петрович, да могу.Они записывают разговор. И все ваши ДА могут использовать.