KP.RU:Комсомольская правда После слов «сейчас вышлю вам код» всё становится ясным - звонит мошенник Shutterstock «Спасибо огромное всем кто нас информирует о мошенниках!» - пишет москвичка Светлана Вячеславовна и далее сообщает, что благодаря такой информации, она научилась сходу распознавать телефонных жуликов.
Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз
Комментарии
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НН
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Незнакомым номерам не отвечаю, тк пенсионерка.
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5 час.
Добрый Кот
Отвечая на звонок, никогда не говорите:Да! Говорите, алло, слушаю, директор морга на связи .В процессе разговора не соглашайтесь словом ДА! Например:Они спрашивают: вы нас слышите? Слышу. Вы Сергей Петрович? Я Сергей Петрович Не надо говорить: Да я вас слышу, да я Сергей Петрович, да могу.Они записывают разговор. И все ваши ДА могут использовать.
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4 час.
ВЛ
Валентина Ларькина
У меня дочь говорит: " Киев наш!" После чего ржёт в ответ на матюки и др.реплики с украинским акцентом.
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3 час.
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