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Маккиннон впервые получил «Харт Трофи». У него 137 первых мест в голосовании журналистов за MVP регулярки НХЛ, у Кучерова – 50, у Макдэвида – 1

Форвард «Колорадо» стал обладателем приза, вручаемого самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

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