В Самарском регионе продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

В Челно-Вершинском районе в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета Асхат Мутыгуллин посетил отделение Министерства внутренних дел.
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