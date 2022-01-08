Статистика COVID-19

8 января 2022 года в ЯНАО 44 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 62 333) 57 913 человек выздоровели 2 человека умерли (за весь период – 965) 189 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 24 пациента в тяжелом состоянии, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый […]8 января 2022 года в ЯНАО 44 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 62 333) 57 913 человек выздоровели 2 человека умерли (за весь период – 965) 189 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 24 пациента в тяжелом состоянии, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 439) 43 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 894) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.